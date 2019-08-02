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2 августа 201917:53

Шок, помощь, расследования: итоги телегода программы "Прямой эфир"

Перед отпуском редакция программы "Прямой эфир" подвела итоги эфирного года, вспомнив самые яркие передачи, после которых кардинально изменились судьбы их героев.

Многих тронула программа об интернате для слепоглухонемых детей в Сергиевом Посаде и история Максима Яковлева, который в студии впервые за девять лет встретился с мамой.

Еще одна воспитанница этого интерната Снежана Черепанова познакомилась со своим кумиром – фигуристкой Алиной Загитовой, а еще один маленький любитель спорта — фанат ЦСКА Никита Сердюк получил фирменный мяч ЦСКА с автографами всех членов сборной клуба из рук Андрея Григорьева-Аполлонова.

Благодаря этой программе вновь в хорошем состоянии, готов работать и впервые за долгое время встретился с семьей знаменитый юморист Дмитрий Иванов, которому "Прямой эфир" помог с реабилитацией, и он начал преодолевать пагубное пристрастие к спиртному.

За прошедший "эфирный год" зрители программы узнали о многих шокирующих тайнах знаменитостей, узнали из первых рук подробности громких преступлений из расследований сотрудников редакции.

Одна из самых загадочных – тайна гибели туристов на перевале Дятлова, в которой после экспедиции на Урал спустя десятилетия появились новые подробности.

Большое внимание привлекали резонансные истории сестер Хачатурян, которые убили своего отца, скоропостижная смерть актрисы Ирины Цывиной и таинственная гибель в Подмосковье Евгении Исаенковой, в убийстве которой обвинили главу Раменского муниципального района Андрея Кулакова.

Среди громких историй, которые не оставили зрителей программы, — приключения россиянки, которая вышла замуж за нигерийского принца, овдовела и нашла в Африке нового суженого, отношения шоумена Гогена Солнцева с изменившейся до неузнаваемости женой – пенсионеркой, странная смерть "беременной от Киркорова" и, конечно, скоропостижная смерть Юлии Началовой.

Большое внимание зрителей привлекли и откровения Сергея Зверева – его непростые отношения с приемным сыном и попытки защитить Байкал.

Как сложились судьбы героев программы, что у них изменилось к лучшему, и каков топ-5 самых рейтинговых программ по версии интернет-пользователей?

Об этом – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".

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