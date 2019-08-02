В Москве появились первые фандоматы

В столичных магазинах появились автоматы по сбору пластиковых бутылок. Фандоматы установлены в 10 московских супермаркетах крупнейшей российской торговой сети. Специальный механизм забирает пластиковые бутылки и флаконы из-под бытовой химии, а за это выдает купон с десятипроцентной скидкой на оплату товаров.

Пластик, собранный в магазинах, будет направлен на переработку для вторичного использования. Пока это пилотный проект, за реализацию которого взялись сразу несколько частных компаний, среди которых — X5 Retail Group и Unilever.

"Сегодня мы стремимся, чтобы большинство из непродовольственных материалов, которые образуются в магазине после расфасовки товаров, после переработки попадали не на мусорную свалку, а на переработку", — сообщил генеральный директор сети магазинов "Перекресток" Владислав Курбатов.

"Эта идея, что экономика должна быть замкнутого цикла, и вот эта бутылка, она должна в чистом виде через фандомат вернуться в рециклинг, в реальную переработку, и превратиться в такую же новую бутылку", — говорит вице-президент Unilever по устойчивому развитию бизнеса и корпоративным отношениям Ирина Бахтина.

В 2019 году Российский экологический оператор (РЭО) в трех крупных городах запускает пилотный проект с фандоматами. Как сообщил глава РЭО Дениц Буцаев, внедрение такой системы позволит повысить объем переработки тары в России, что является одной из задач национального проекта "Экология".