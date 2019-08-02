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2 августа 201917:32

РФС наказал "Ростов" из-за беспорядков на матче со "Спартаком"

fc-rostov.ru

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил о денежном наказании "Ростова" за необеспечение безопасности на встрече второго тура чемпионата РПЛ против столичного "Спартака". Кроме того, ростовский клуб может лишиться двух домашних матчей.

"За необеспечение принимающей стороной безопасности и иные пункты регламента "Ростов" оштрафован на 650 тысяч рублей. Также клуб обязан провести два домашних матча на нейтральном поле в другом городе условно", – цитирует Григорьянца ТАСС.

Кроме того, он сообщил, что испытательный срок для команды Валерия Карпина будет действовать до окончания нынешнего сезона. Если возникнут повторные нарушения на матчах "Ростова", клубу грозят более серьезные санкции.

Напомним, что после завершения игры со "Спартаком" сотрудники правоохранительных органов применили жесткие меры против поклонников "Спартака".

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