"Хватит копировать Путина": Зеленского снова раскритиковали и высмеяли

Украинские пользователи социальных сетей раскритиковали своего президента Владимира Зеленского, который опубликовал фотографию с тренировки в спортзале.

На своей странице в Facebook глава украинского государства разместил снимок, подписав его "Политика политикой, а спорт никто не отменял. Доброе утро!".

Комментировать пост подключились пользователи социальной сети, которые посоветовали Зеленскому тратить больше времени не на ведение страницы, а на решение конкретных проблем страны. Ната Эпик спросила: "Все уже поняли, какой вы фотогеничный. Работать начинать когда собираетесь?".

Пользователь Павел Бойко также задал вопрос: "Может пора выполнять обязанности президента?". При этом он отметил: "Хватит копировать Путина".

Maksym Stepanenko вовсе саркастически заявил: "Война войной, моряки моряками. Главное — в рабочее время сходить в спортзал". Другой пользователь Игорь Иваненко отметил: "Все об имидже печется. Старается".

В то же время нашлись те, кто похвалил Владимира Зеленского за то, что он находит время в своем плотном графике для занятий спортом. Так, Татьяна Латанская написала: "Супер! Спорт — это сила и ресурс здоровой энергии. А нам нужен сильный, здоровый и энергичный президент!". Аурелия Токар прокомментировала: "Хороший способ не позволять плохим мыслям лезть в голову. Молодец. Так держать!".

Tany Karuna вовсе вошла в положение Зеленского и написала: "У меня в семь утра перед работой каждый день тренировка, я его понимаю. А завидуют те, кто не знает, что такое спорт и какой это труд".

Глава украинского государства не впервые становится объектом насмешки и критики из-за своих публикаций в социальных сетях. Многие не оценили посты, где Зеленский бегает по фонтанам, фотографирует шаурму, а также отдыхает на пляже.