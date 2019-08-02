Полицейская операция во Франкфурте: задержаны трое

Вокзал немецкого города Франкфурт-на-Майне (федеральная земля Гессен) возобновил работу после завершения полицейской операции.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил германский железнодорожный концерн Deutsche Bahn, отметив, что полицейская операция длилась час.

В свою очередь, полицейское управление города сообщило, что в ходе мероприятия были задержаны трое подозреваемых, которые пытались взломать банковские ячейки в здании вокзала. Отмечается, что в ходе преследования блюстителям порядка пришлось применить табельное оружие.