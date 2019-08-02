Квят попал в топ-10 во второй практике Гран-при Венгрии

В Венгрии завершилась вторая свободная практика на 12-м этапе чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1". Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят показал десятый результат, проехав лучший круг за одну минуту 18,957 секунды. Его напарник Александер Албон занял 20-е место.

Победу во второй сессии Гран-при Венгрии одержал француз Пьер Гасли из Red Bull (1 минута 17,854 секунды). Вторым стал его партнер по команде голландец Макс Ферстаппен (1,17.909). Третий результат у британца Льюиса Хэмилтона из Mercedes (1,17.995).

Напомним, что третья свободная практика и квалификации состоятся на Гран-при Венгрии 3 августа.