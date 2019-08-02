Россия и США сделали заявления по гонке вооружений

Россия никогда не проиграет в гонке вооружений, уверен заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Страна доказала свою способность находить экономически эффективные ответы на любые угрозы, уверен он.

Также Рябков заявил, что гонка вооружений не выгодна никому, пишет агентство ТАСС. Однако ее можно избежать, считает замминистра. Россия, например, уже ввела односторонний мораторий на размещение ядерных ракет средней и меньшей дальности в Европе. Он будет действовать до тех пор, пока Штаты также не разворачивают нигде в мире аналогичное вооружение.

Нужно сохранить все, что осталось от международной системы контроля за ядерным оружием, добавил Рябков. Особенно соглашение о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-3.

Соединенные Штаты, в свою очередь, гонки вооружений не боятся, так как у Дональда Трампа и Владимира Путина хорошие отношения, заявил пресс-секретарь Белого дома Хоган Гидли.



Напомним, 2 августа США официально вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньше дальности. Соглашение было заключено в 1987 году. Оно запрещало разработку, производство и хранение баллистических ракет с радиусом действия от 500 до 5500 километров.