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2 августа 201918:49

После убийства мужчина 13 лет скрывался от следствия в лесу. Его задержали

Михаил Почуев/ТАСС

46-летний житель Забайкальского края заключен под стражу. Он обвиняется в убийстве, которое совершил 13 лет назад, после чего на протяжении всего времени скрывался от следствия в лесу.

Преступление произошло в июне 2006 года в городе Могоча. Пребывая в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый на почве личных неприязненных отношений нанес женщине удар ножом. От телесных повреждений пострадавшая скончалась на месте происшествия. После случившегося злоумышленник хотел убить еще одну женщину, но той удалось сбежать.

Осознавая, что за содеянное он понесет наказание, мужчина скрылся с места преступления. Злоумышленник более 13 лет прожил в лесном массиве в нескольких километрах от поселка Ксеньевская, где построил себе зимовье, сообщается на сайте прокуратуры Забайкальского края.

В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции смогли задержать мужчину. В настоящее время он заключен судом под стражу.

В июне 2019 ставропольские полицейские задержали в Подмосковье 51-летнюю торговку опием, которая 17 лет находилась в федеральном розыске. Все это время женщина меняла адреса, регионы и представлялась чужими именами.

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