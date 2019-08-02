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Жанна Фриске 32 минуты назад
Наследники Жанны Фриске вернули "Русфонду" все деньги, собранные на ее лечение
На счет "Русфонда" поступил остаток долга наследников Жанны Фриске. Зачисленная сумма составила 13 653 214 рублей. Деньги были взысканы судебными приставами по судебному решению 2017 года. Наследники Фриске были обязаны вернуть в фонд остаток суммы, собранной на лечение певицы и не израсходованной по назначению. Также было взыскано и возвращено "Русфонду" 60 тысяч рублей — это компенсация уплаченной фондом госпошлины.
Акция помощи Жанне Фриске, у которой диагностировали неоперабельную опухоль мозга, была организована в январе 2014 года. На банковский счет для сбора пожертвований желающие перечислили 69 267 787 рублей. Из этой суммы 11 636 146 рублей "Русфонд" перевел на оплату больничных счетов певицы, еще 32 619 851, по желанию самой Фриске, пошло на лечение девяти онкобольных детей, сообщается на сайте благотворительного фонда.
Остаток суммы в 25 011 790 рублей по договору с певицей фонд перечислил на ее личный счет, обязав при этом вернуть неистраченное. При жизни Жанны Фриске "Русфонд" получил отчет о тратах лишь на сумму 3 378 576 рублей. Остаточная часть составила 21 633 214 рублей.
Родственники певицы после ее смерти отказались вернуть оставшиеся деньги. В соответствии с этим "Русфонд" в январе 2017 обратился в суд с иском. 19 мая того же года Перовский районный суд удовлетворил данный иск.
Денег на счету у наследников Фриске не оказалось, потому взыскание было обращено на имущество, которое родственники унаследовали после смерти певицы. Первая часть долга в размере 7 980 000 рублей была возвращена 14 мая 2019. Перечисленная сумма пошла на протонную терапию для четырех детей со злокачественными опухолями, которые были в числе очередников фонда.
Певица Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года после продолжительной борьбы с болезнью.
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