Легендарный барк "Седов" зашел в Мурманск, преодолев 7-балльный шторм

В Мурманске большой морской праздник: впервые за четыре года в городском порту пришвартовалось самое крупное в мире учебное парусное судно барк "Седов". В столицу Заполярья команда добиралась с приключениями. Курсанты, среди них немало жителей Мурманска, попали в 7-балльный шторм, но с честью выдержали все испытания. И теперь готовы поделиться впечатлениями со своими родными. Куда теперь возьмет курс легендарный парусник?

Этого гудка Мурманск не слышал с 2015 года. Крупнейший в мире парусник зашел в столицу Кольского Заполярья.

На борту "Седова" 111 курсантов. На практике они пробыли почти два месяца. Недолгое построение и — родители не могут сдержать слез.

- Слезы радости, что вернулся курсант. Он — один-единственный!

- Радость то, что он попал на барк "Седов", и в его жизни это будет большая история, будет это вспоминать.

А вспомнить им будет что: по дороге к Мурманску курсанты попали в 7-балльный шторм — порывы ветра доходили до 22 метров в секунду. Сейчас все тяготы позабыты, ребята с легкостью проводят экскурсии.

В узких коридорах не протолкнуться. Желающих увидеть, как все выглядит внутри, — множество. Парусник находится в отличнейшем состоянии, и это, несмотря на то, что через 2 года ему будет 100 лет. Как заявляют профессиональные моряки, прохождение практики на таком судне, самый лучший способ почувствовать парус, ветер и волны.

- Это максимально приближенное состояние, когда человек правильно начинает оценивать себя в контексте "я и море", "я и ветер", "я и морская стихия". Лучше, чем парусные суда, еще не придумано!

В Мурманске надеются, что парусник теперь будет здесь частым гостем, и собираются развивать морское образование.

"Те, кто учатся в нашей мореходке знаменитой, лучшие курсанты, будут постоянно проходить практику на этом барке", — говорит врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис.

За время стоянки на борт "Седова" сядут еще 30 человек из Керченского университета, после чего барк продолжит плавание. Уже осенью 4 десятка лучших практикантов пойдут в кругосветное путешествие на нем и другом судне —"Крузенштерн".

В этом году парусник будет пришвартован в Мурманске с 2 по 6 августа. Подняться на борт учебного парусного судна сможет любой желающий.