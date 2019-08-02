Москвичам посоветовали морить клопов жаром и холодом

Справиться с тропическими клопами, который недавно появился в Москве, можно двумя способами, рассказал пресс-секретарь Зоологического музея МГУ Илья Гомыранов. Первый: нужно нагреть помещение, где поселились эти насекомые, до 48 градусов тепла и держать высокую температуру от шести до восьми часов.

Второй способ ровно противоположный — охладить воздух минимум до 17 градусов мороза. Тогда клопа примерно через час погибнут, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на Гомыранова.

Впрочем, уверен зоолог, никакого нашествия новых кровососущих паразитов в Москве не наблюдается. Они были всегда. Просто сейчас информация распространяется быстро. Кто-то написал пост и поднял им целую волну, считает Илья Гомыранов.

Ранее СМИ сообщили, что в российской столице объявился новый агрессивный вид клопов. Они размножаются как в грязных, так и в чистых помещениях. Достаточно заразить этими паразитами всего одну квартиру и через некоторое время они распространятся по всему дому. Причем обычных постельных клопов новички вытесняют.