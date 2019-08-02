Мошенница, притворившись сотрудницей СК, продавала путевки в "Артек"

Суд Петербурга арестовал мошенницу, которая продавала фальшивые путевки в детский лагерь "Артек". Делала она это очень убедительно — под видом сотрудницы Следственного комитета. И только после того, как возмущенные родители обратились лично к главе СК, злоумышленницу удалось задержать. Кем она оказалась на самом деле и почему в суде ее хорошо знают?

Несмотря на смягчающие обстоятельства, суд принял решение оставить подозреваемую в мошенничестве под арестом. У нее уже есть 5-летний срок за подобное преступление, который должен был вступить в силу через пять лет — по достижению ее дочерью 14 лет. Но вот новый случай мошенничества. Свою вину она полностью признала.

Анна Аршинова, 37 лет, заседания суда ожидала спокойно. У нее уже шесть судимостей за разного рода мошенничества. Привычно расположившись на скамье, она отвечала на вопросы судьи.

- Место жительства?

- Тюрьма!

Ее последнее изобретение: представиться сотрудником Следственного комитета и от имени организации продавать путевки в "Артек". В Следственном комитете факту продажи несуществующих путевок, мягко говоря, удивились.

- Обращалась к знакомым и предлагала продать путевки по 30 тысяч рублей.

На встрече потерпевших с главой СК обман раскрылся. С выгодным предложением Аршинова обратилась к родителям одноклассников своей дочери. Дальше работало "сарафанное" радио. 10 несуществующих путевок разошлись по друзьям и знакомым. Накануне вылета все дети получили письма, что не прошли конкурс, а Аршинова исчезла с деньгами.

- Я, как мать-одиночка, начала откладывать эту сумму, потому что это мечта. Понимаете, все наши дети, старшему — 15 лет, он просто рыдал, потому что, когда мы все собрали дома чемодан и всем пришло вот это мнимое письмо…

Сын Григория, Матвей, тоже собирался в лагерь, но вместо этого остался в Петербурге. Договор с Анной Аршиновой заключался лично, не верить ей оснований не было.

- У нее были все документы.

Попасть в международный детский центр "Артек" — мечта любого ребенка. Лагерь, в свою очередь, с нетерпением ждет всех талантливых детей. Но ни для кого не секрет, что попасть туда можно тем, кто отличился и готов развивать свой талант.

"Ребенок, зарегистрировавшись в АИС, заполняет свой профиль, подает грамоты и достижения за последние 3 года. АИС дает возможность побывать каждому ребенку за свои достижения. "Артек" — это награда за достижения", — говорит первый замдиректора МДЦ "Артек" Виктория Королева.

Талант, с которым Аршинова продавала путевки, отмечен каждым из потерпевших. Мгновенно находила ответы на все вопросы и предоставляла документы. У самой 9-летняя дочка, которую уже отправили в приют. В случае, если вина Аршиновой будет доказана, сроки теперь будут суммироваться. А это не менее 8 лет. И на этот раз, скорее всего, без отсрочек.