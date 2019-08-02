Крах ДРСМД. Чем обернется выход Штатов из ключевого договора
США совершили серьезную ошибку и создали практически непреодолимый кризис. Так в МИД России прокомментировали прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Ключевое соглашение, гарант глобальной безопасности, был расторгнут сегодня, по инициативе американской стороны. Все призывы Москвы к Вашингтону вернуться в рамки ДРСМД, которые неоднократно звучали в течение этого года, услышаны не были.
Дипломатический кульбит Белого дома: сломать один из важнейших международных договоров так, чтобы полностью переложить всю ответственность на Москву.
"2 февраля 2019 года США дали России шесть месяцев на то, чтобы вернуться к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Россия отказалась, так что договор прекращает действие сегодня. США не могут быть участником договора, когда другие его нарушают", — заявил госсекретарь Майк Помпео.
ДРСМД уходит в историю и его разрушение, дают понять в МИД, на совести США, а не России. Уже одно только размещение пусковых установок, способных запускать крылатые ракеты средней дальности, на военных базах США в Европе, было грубейшим нарушением. А тщательно выбранная риторика Вашингтона, мол, документ устарел, лишь помогла Белому дому быстрее добиться своего. Накануне об этом же на брифинге говорила и Мария Захарова.
"Это антипример того, как должны в сегодняшнем мире решаться сложные вопросы. Вместо сохранения инструмента снятия озабоченности, мы наблюдаем его уничтожение. Вместо создания атмосферы доверия, которая была бы нацелена на придание миру большей стабильности и безопасности, мы видим шаги ровно в противоположном направлении", — говорит Захарова.
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности вступил в силу 1 июня 1988 года. Европа наконец вздохнула спокойно после кризиса, когда Старый свет оказался зажат между советскими ракетами и американскими "першингами". Документ запрещал производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней и меньшей дальности, а также пусковые установки для них.
Но в прошлом году Трамп заявил о намерении выйти из ДРСМД. Формальный повод — якобы зафиксированные нарушения со стороны России. Вашингтон тогда потребовал от Москвы в течение 60 дней уничтожить или модифицировать "Искандер", который по своим параметрам будто бы выходил за рамки договоренностей. Москва все претензии отвергла и даже пригласила американских специалистов. Те могли бы лично убедиться: никаких нарушений. Но никто не приехал. В итоге после ультимативных угроз особого выбора не осталось.
"Наш ответ будет зеркальным. Американские партнеры объявили о том, что они приостанавливают свое участие в договоре, и мы приостанавливаем. Они объявили о том, что они занимаются НИИРами и НИОКРам, и мы будем делать то же самое. Согласен с предложением Министерства обороны о начале работ по приземлению "Калибров" и открытию нового направления: создания гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности. Вместе с тем хочу обратить ваше внимание на то, что мы не должны и не будем втягиваться в затратную для нас гонку вооружений", — ранее заявил президент Владимир Путин.
Более того, Путин особо подчеркивал: Россия не намерена размещать свои образцы ни в Европе, ни в других регионах до тех пор, пока там не будет подобного оружия американского производства. Для Европы такое развитие событий было бы крайне болезненным. В отличие от американских военных объектов, европейская военная инфраструктура практически полностью попадает в зону поражения российских ракет. И этот факт явно пришлось учитывать командованию НАТО.
"Мы будем внимательно рассматривать варианты. Мы решили работать над такими проблемами, как испытания, военная разведка, воздушная и противоракетная оборона, конвенционное вооружение. Мы не хотим новой гонки вооружений и не намерены размещать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе. НАТО продолжит стремиться к конструктивным отношениям с Россией", — утверждает генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Но пока вместо нормального диалога очередная серия нападок на Москву. Пример продемонстрировал бельгийский МИД, равно как и Британский foreign office.
"Россия привела ДРСМД к краху, тайно разрабатывая и размещая нарушающую договор ракетную систему, мощь которой может быть нацелена на столицы Европы. Игнорирование международных правил угрожает европейской системе безопасности", — пишет британский МИД.
Принципиально иную позицию занимает Китай.
"Китай глубоко сожалеет и решительно противостоит решению США выйти из ДРСМД вопреки мнению международного сообщества. Выход из ДРСМД — еще один негативный шаг Соединенных Штатов по игнорированию собственных заявлений о многостороннем подходе. Их настоящая цель — освободить себя и получить военное и стратегическое преимущество", — уверен пресс-секретарь Министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин.
Глава германского МИД аккуратно уравновешивает упреки в адрес России и готовность к диалогу, ООН остается лишь сожалеть о развале ДРСМД.
"Я обеспокоен ростом напряженности между ядерными державами. ДРСМД — это знаковое соглашение, которое помогло сделать Европу стабильнее", — считает генсек ООН Антониу Гутерреш.
Но Пентагон лишь подливает масло в огонь: там собираются испытать новую ракету в рамках противодействия России в Европе. Это вопрос уже ближайших недель. Правда официальной программы еще нет. Место возможного развертывания не определено. Есть только критика со стороны демократов. Речь ведь идет о дополнительных расходах, которые могут ударить по Трампу, но не по России.
"Мы уже показали, что можем находить экономичные решения любых задач, которые перед нами ставятся. Я уверен, что это произойдет снова после прекращения ДРСМД по вине США", — заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Теперь весь мир затаил дыхание, что будет с еще одним важнейшим договором — СНВ-3. Его срок действия истекает через два года. Слова Болтона, зачем продлевать договор только ради того, чтобы говорить, что он существует, дают возможность оценить настроения ястребиного крыла в Вашингтоне.
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