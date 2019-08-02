Тушение и на земле, и в небе: скорость распространения пожара в Сибири сократилась в 5 раз

Лесные пожары в Красноярском крае уже не угрожают населенным пунктам региона. Благодаря спасателям, к которым подключились военные, скорость распространения огня за минувшие сутки сократилась в пять раз. Дыма больше нет ни в Красноярске, ни еще в двухстах поселках края. Но ситуация остается сложной — потушить надо еще 129 очагов возгорания.

Открытых очагов горения в тайге не очень много, зато много скрытых — то, что идет под подстилкой, Именно так прогорают корни высоких деревьев. Позже они из-за этого падают и создают угрозу работе спасателей.

Секунда и старое дерево приземляется в метре от съемочной группы. Как только успеваем отбежать на пару шагов, обрушивается еще одно. Дерево упало потому, что у него прогорели корни. Зрелище, на самом деле, страшное, потому что дерево падает и ты ничего не можешь сделать. В тайге во время пожара это дело обычное, но подобное не увидишь вблизи деревень, только далеко в лесу, там, где подстилка настолько рыхлая и мягкая, что даже ходить тяжело.

Сотрудники "Авиалесоохраны" больше всего рискуют жизнью — тут и дым, и огонь, и прогоревшие стволы.

"Задача стоит обрабатывать кромку пожара. Два километра направо, то есть до другой группы. Они идут, соответственно, нам навстречу", — поделился сотрудник "Авиалесоохраны" Владимир Мечаев.

Задача сотрудников — удержать огонь. В этом месте ориентир — ручей, он же главный помощник в борьбе с пламенем. В своем лагере группа находится пока не потушит ближайшие очаги, потом переезжает на новое место. Связь с большой землей — через раз. Когда прилетит следующий вертолет — неизвестно, поскольку из-за погодных условий он может и не сесть, а если садится, то даже не глушит винты — добежать, забрать провиант и дальше, в лес.

Тушение лесных пожаров продолжается и на земле, и в небе. Ежедневно работает Авиация МЧС и Министерства обороны. Они сбрасывают по сорок тонн воды за каждый вылет на ИЛ-76 — их в Красноярске сейчас десять. Также воду сбрасывают с вертолетов МИ-8.