Новости Общество

Все видео этой рубрики
2 августа 201921:28 Анастасия Попова

Один из самых известных русских французов получил российский паспорт

Один из самых известных русских французов получил российский паспорт

Самый известный русский парижанин, последний художник первой волны русской эмиграции Кирилл Арнштам получил российский паспорт. Из Петрограда его увезли за границу еще ребенком. Во Франции, где он прожил большую часть жизни, Арнштам отметил 100-летний юбилей. Но главный подарок, по его собственному признанию, он получил именно сейчас. Своими эмоциями по поводу получения российского гражданства Кирилл Арнштам поделился с корреспондентом ВГТРК Анастасией Поповой.

Со стороны и не скажешь, что Кириллу Александровичу в этом году исполнилось сто лет. Он по-прежнему не перестает шутить: фотография на паспорт, говорит, получилась забавной.

Его увезли из России двухлетним мальчиком после того, как отец — известный художник Александр Арнштам, арестованный ВЧК — год отсидел в тюрьме. Вызволить помогли друзья семьи — Луначарский и Горький. Арнштамы уехали в Германию, там рисовали оба — отец и пятилетний сын, которого признали вундеркиндом. Обоих печатали лучшие издания.

Потом снова были вынуждены бежать — уже из гитлеровской Германии: отец — в Испанию, а сын с матерью перебрались во Францию.

Париж стал своего рода культурным мостом. В 1937 году тут прошла международная выставка. Слева — немецкий павильон, справа — советский, хотя Кирилл Александрович всегда называл его российским. Он ходил из одного в другой — смотрел фильмы, тогда то и понял, что его тянет назад не к друзьям в Германию, а домой — в загадочную Россию.

Впервые он приехал в родной Петербург лишь в 80-х годах — французским туристом. С тех пор идея вернуться его не отпускала.

"Это восстановление исторической справедливости, он всегда мечтал воссоединиться с Россией", — отмечает советник-посланник посольства РФ во Франции Артем Студенников.

"Мы с братом всегда себя ощущали наполовину русскими, даже несмотря на то, что у папы французский паспорт. И видеть его с новым российским паспортом — это возвращение к истокам, и для нас это тоже важно", — признается дочь Кирилла Арнштама Марин Арнштам.

Он считает себя не художником, а иллюстратором. Работал для "Пари-матч", "Мари Клер" и даже "Плейбоя". В его урбанистических мотивах скрыт пластический драматизм. А карикатуры — это целые сатирическо-художественные композиции. Живая летопись восприятия жизни. В 1994 году он открыл свою выставку в Москве, в 1997 году поехал туда снова — сам, один. И собирается отправиться снова.

"Я очень рад и тронут, для меня это не просто так, бумажка, это очень и очень важно", — признается художник.

Гимн в честь нового гражданина Российской Федерации он слушал, прикрыв глаза, будто не веря, что его заветная мечта наконец-то сбылась.

Сейчас

19:35

Во Франции разбился самолет, тушивший лесные пожары

18:27

Правительство Москвы согласовало митинги 10 и 11 августа

17:43

Полицейская операция: оцеплен главный вокзал Франкфурта

17:09

Красноярский край: огонь затормозили, "Столбы" закрыли

16:40

Стало известно об испытании Пентагоном экспериментальной системы массовой слежки

15:29

Скончалась певица Александра Стрельченко

14:23

Массовые беспорядки в Москве: число арестованных возросло до пяти

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Тушение и на земле, и в небе: скорость распространения пожара в Сибири сократилась в 5 раз

Тушение и на земле, и в небе: скорость распространения пожара в Сибири сократилась в 5 раз

1 час назад
Крах ДРСМД. Чем обернется выход Штатов из ключевого договора

Крах ДРСМД. Чем обернется выход Штатов из ключевого договора

1 час назад
Памфилова призвала кандидатов цивилизованно "биться" в ЦИКе, а не устраивать митинги

Памфилова призвала кандидатов цивилизованно "биться" в ЦИКе, а не устраивать митинги

15 минут назад
На Украине допрашивают получивших российское гражданство

На Украине допрашивают получивших российское гражданство

2 часа назад
Работы идут осторожно: как проходит разминирование моста в станице Луганской

Работы идут осторожно: как проходит разминирование моста в станице Луганской

50 минут назад
Стрельченко - королева народной песни: как попала на сцену любимая певица Брежнева

Стрельченко - королева народной песни: как попала на сцену любимая певица Брежнева

23 минуты назад
Авиакатастрофа во Франции: самолет развалился после удара о землю

Авиакатастрофа во Франции: самолет развалился после удара о землю

1 час назад
Трамп оконфузился, говоря о России

Трамп оконфузился, говоря о России

3 часа назад
США не считают нарушением пуски северокорейских ракет

США не считают нарушением пуски северокорейских ракет

2 часа назад
Торговые войны. Империя обещает ответный удар

Торговые войны. Империя обещает ответный удар

4 часа назад
Правительство Москвы согласовало митинги 10 и 11 августа

Правительство Москвы согласовало митинги 10 и 11 августа

3 часа назад
Новичок "Зенита" Малком: хочу проявить себя в новом клубе

Новичок "Зенита" Малком: хочу проявить себя в новом клубе

3 часа назад
"Хватит копировать Путина": Зеленского снова раскритиковали и высмеяли

"Хватит копировать Путина": Зеленского снова раскритиковали и высмеяли

4 часа назад
Рябков об американских санкциях: не удивили

Рябков об американских санкциях: не удивили

4 часа назад
Швейцарский журналист объяснил, почему Киеву не видать Крыма

Швейцарский журналист объяснил, почему Киеву не видать Крыма

2 часа назад
Помогите маленькому Мише услышать мир

Помогите маленькому Мише услышать мир

29.07.2019 10:19
Один из самых известных русских французов получил российский паспорт

Один из самых известных русских французов получил российский паспорт

40 минут назад
Легендарный барк "Седов" зашел в Мурманск, преодолев 7-балльный шторм

Легендарный барк "Седов" зашел в Мурманск, преодолев 7-балльный шторм

1 час назад
Мошенница, притворившись сотрудницей СК, продавала путевки в "Артек"

Мошенница, притворившись сотрудницей СК, продавала путевки в "Артек"

1 час назад
Следком взялся за уклонистов с несанкционированной акции

Следком взялся за уклонистов с несанкционированной акции

1 час назад
Стали известны цены Samsung Galaxy Note10 и 10+

Стали известны цены Samsung Galaxy Note10 и 10+

2 часа назад
Москвичам посоветовали морить клопов жаром и холодом

Москвичам посоветовали морить клопов жаром и холодом

2 часа назад
Стартап хочет запустить сотовую сеть в космос

Стартап хочет запустить сотовую сеть в космос

2 часа назад
Арестован шестой фигурант дела о беспорядках в Москве

Арестован шестой фигурант дела о беспорядках в Москве

3 часа назад
После убийства мужчина 13 лет скрывался от следствия в лесу. Его задержали

После убийства мужчина 13 лет скрывался от следствия в лесу. Его задержали

3 часа назад
Уральцы превратили подвал в "логово маньяка"

Уральцы превратили подвал в "логово маньяка"

3 часа назад
Песня группы Metallica спасла жизнь канадки, отпугнув от нее пуму

Песня группы Metallica спасла жизнь канадки, отпугнув от нее пуму

3 часа назад
Полицейская операция во Франкфурте: задержаны трое

Полицейская операция во Франкфурте: задержаны трое

3 часа назад
Шок, помощь, расследования: итоги телегода программы "Прямой эфир"

Шок, помощь, расследования: итоги телегода программы "Прямой эфир"

4 часа назад
Металл и ад: найдена планета, извергающая испарившееся железо

Металл и ад: найдена планета, извергающая испарившееся железо

4 часа назад
РФС наказал "Ростов" из-за беспорядков на матче со "Спартаком"

РФС наказал "Ростов" из-за беспорядков на матче со "Спартаком"

4 часа назад
Онищенко призвал не делать "супертрагедию" из нашествия тропических клопов

Онищенко призвал не делать "супертрагедию" из нашествия тропических клопов

4 часа назад
Стало известно об испытании Пентагоном экспериментальной системы массовой слежки

Стало известно об испытании Пентагоном экспериментальной системы массовой слежки

5 часов назад
"Таким хочется отдаваться": найдены личные записи убитой блогерши о "дорогих" мужчинах

"Таким хочется отдаваться": найдены личные записи убитой блогерши о "дорогих" мужчинах

5 часов назад
Кокорин и Мамаев подали прошение об условно-досрочном освобождении

Кокорин и Мамаев подали прошение об условно-досрочном освобождении

5 часов назад
Спин-офф популярного детского мультсериала стартует уже на этой неделе

Спин-офф популярного детского мультсериала стартует уже на этой неделе

5 часов назад
Рассекречен обновленный кемпер Volkswagen California

Рассекречен обновленный кемпер Volkswagen California

5 часов назад
Тихий океан будут очищать от мусора с помощью небоскреба

Тихий океан будут очищать от мусора с помощью небоскреба

6 часов назад
Погода в выходные: холод, дождь и ветер

Погода в выходные: холод, дождь и ветер

6 часов назад
Обвиняемый в убийстве петербургской ЛГБТ-активистки рассказал о мотивах преступления

Обвиняемый в убийстве петербургской ЛГБТ-активистки рассказал о мотивах преступления

6 часов назад
"Ниссаны" низехонько, но летают: невероятное ДТП на Киевском шоссе (видео)

"Ниссаны" низехонько, но летают: невероятное ДТП на Киевском шоссе (видео)

6 часов назад
Не паранойя, а "цифровая гигиена": Роскачество советует заклеивать камеры и микрофоны

Не паранойя, а "цифровая гигиена": Роскачество советует заклеивать камеры и микрофоны

7 часов назад
Аналитики назвали проблемы россиян при эксплуатации жилья

Аналитики назвали проблемы россиян при эксплуатации жилья

7 часов назад
Это не Гайдулян: Валентина Рубцова рассказала о "СашеТане" и настоящем муже

Это не Гайдулян: Валентина Рубцова рассказала о "СашеТане" и настоящем муже

8 часов назад
Сценарий финала "Игры престолов" лишил смысла одну из главных сцен

Сценарий финала "Игры престолов" лишил смысла одну из главных сцен

8 часов назад
Техновидение #4 Выиграл $3 млн в Fortnite. Как национализируют Яндекс

Техновидение #4 Выиграл $3 млн в Fortnite. Как национализируют Яндекс

8 часов назад
Лучшие мультфильмы по сказкам Пушкина

Лучшие мультфильмы по сказкам Пушкина

8 часов назад
Про очередных героев "Форсажа" могут снять отдельный фильм

Про очередных героев "Форсажа" могут снять отдельный фильм

9 часов назад
Анализы на холестерин: что мы всё время упускаем

Анализы на холестерин: что мы всё время упускаем

10 часов назад
Обзор смартфона Xiaomi Mi 9T: долгожитель с камерой-перископом

Обзор смартфона Xiaomi Mi 9T: долгожитель с камерой-перископом

10 часов назад
Палеонтологи нашли "Тысячелетнего сокола" из "Звёздных войн" кембрийского периода

Палеонтологи нашли "Тысячелетнего сокола" из "Звёздных войн" кембрийского периода

10 часов назад