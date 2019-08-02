Один из самых известных русских французов получил российский паспорт
Самый известный русский парижанин, последний художник первой волны русской эмиграции Кирилл Арнштам получил российский паспорт. Из Петрограда его увезли за границу еще ребенком. Во Франции, где он прожил большую часть жизни, Арнштам отметил 100-летний юбилей. Но главный подарок, по его собственному признанию, он получил именно сейчас. Своими эмоциями по поводу получения российского гражданства Кирилл Арнштам поделился с корреспондентом ВГТРК Анастасией Поповой.
Со стороны и не скажешь, что Кириллу Александровичу в этом году исполнилось сто лет. Он по-прежнему не перестает шутить: фотография на паспорт, говорит, получилась забавной.
Его увезли из России двухлетним мальчиком после того, как отец — известный художник Александр Арнштам, арестованный ВЧК — год отсидел в тюрьме. Вызволить помогли друзья семьи — Луначарский и Горький. Арнштамы уехали в Германию, там рисовали оба — отец и пятилетний сын, которого признали вундеркиндом. Обоих печатали лучшие издания.
Потом снова были вынуждены бежать — уже из гитлеровской Германии: отец — в Испанию, а сын с матерью перебрались во Францию.
Париж стал своего рода культурным мостом. В 1937 году тут прошла международная выставка. Слева — немецкий павильон, справа — советский, хотя Кирилл Александрович всегда называл его российским. Он ходил из одного в другой — смотрел фильмы, тогда то и понял, что его тянет назад не к друзьям в Германию, а домой — в загадочную Россию.
Впервые он приехал в родной Петербург лишь в 80-х годах — французским туристом. С тех пор идея вернуться его не отпускала.
"Это восстановление исторической справедливости, он всегда мечтал воссоединиться с Россией", — отмечает советник-посланник посольства РФ во Франции Артем Студенников.
"Мы с братом всегда себя ощущали наполовину русскими, даже несмотря на то, что у папы французский паспорт. И видеть его с новым российским паспортом — это возвращение к истокам, и для нас это тоже важно", — признается дочь Кирилла Арнштама Марин Арнштам.
Он считает себя не художником, а иллюстратором. Работал для "Пари-матч", "Мари Клер" и даже "Плейбоя". В его урбанистических мотивах скрыт пластический драматизм. А карикатуры — это целые сатирическо-художественные композиции. Живая летопись восприятия жизни. В 1994 году он открыл свою выставку в Москве, в 1997 году поехал туда снова — сам, один. И собирается отправиться снова.
"Я очень рад и тронут, для меня это не просто так, бумажка, это очень и очень важно", — признается художник.
Гимн в честь нового гражданина Российской Федерации он слушал, прикрыв глаза, будто не веря, что его заветная мечта наконец-то сбылась.
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