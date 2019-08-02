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Ситуация в Донбассе 50 минут назад

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2 августа 201921:18 Андрей Руденко

Работы идут осторожно: как проходит разминирование моста в станице Луганской

Работы идут осторожно: как проходит разминирование моста в станице Луганской

Саперы сегодня, 2 августа, приступили к разминированию в районе разрушенного моста в станице Луганской. В ЛНР сейчас это единственный пункт перехода на линии разграничения. Несмотря на работу саперов, поток людей через КПП не прекращается ни на минуту, потому все работы приходится вести с максимальной осторожностью.

Это первый случай со времен наступления конфликта, когда съемочная группа российского телеканала находится на территории Украины. 

Разминирование с обеих сторон началось синхронно. Опасность представляют не только мины, но и неразорвавшиеся боеприпасы. Во время ведения активных боевых действий на этой территории  плотность огня была высокой. Все действия будут происходить под контролем миссии ОБСЕ и Совместного центра по контролю и координации прекращения огня.

Саперные работы на данном участке проведут в максимально короткие сроки при условии соблюдения сторонами взятых на себя обязательств. После разминирования начнутся восстановительные работы.

"ЛНР отвечает за участок от начала разлома моста с украинской стороны и дальше в нашу сторону, это 125 метров примерно. От этого же разлома в сторону Украины на те же расстояния — это зона ответственности украинских саперов. Там тоже работают гражданские саперы и МЧС", — рассказал полномочный представитель ЛНР в Минской контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Владислав Дейнего.

Этот переход — единственный контрольно-пропускной пункт в республике. Мост был взорван Вооруженными силами Украины еще в марте 2015 года.

В основном через мост идут старики за своими законными пенсиями и молодые мамы с детьми за социальными пособиями. Для многих этот путь непреодолим, поскольку представляет собой многолестничную систему. По ней поднимаются женщины, а если с тележками, сумками, колясками, то это физически трудно. 

"По 70, по 80 лет люди здесь живут. Они идут с палочками и без палочек, и тачки с собой везут", — рассказывает местная жительница.

"Добираться просто нереально. Очень тяжело, особенно с детьми или пожилым людям. Это ужас", — прокомментировала еще одна женщина сложившуюся в станице Луганской ситуацию.

Впервые за время конфликта сторонам удалось сдвинутся с мертвой точки. Восстановление моста, совместное разминирование — люди по обе стороны границы очень этого ждут. Они устали и надеются, что эта хрупкая, но все-таки надежда на мир не будет утеряна.

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