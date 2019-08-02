Новости Общество

Все видео этой рубрики
2 августа 201922:03 Марина Наумова

Слоны из цирка-шапито искупались на пляже под Калининградом

Слоны из цирка-шапито искупались на пляже под Калининградом

Воды — слонам. Именно так решили сотрудники приехавшего в Калининград цирка, и повели огромных животных купаться на пляж на окраине города. Такого там не видели никогда, но не все местные жители остались довольны зрелищем.

По пляжам двух слонов водили — необычное зрелище успели запечатлеть отдыхавшие на берегу Калининградского залива туристы. Индийские слоны посыпали себя песком и щипали травку.

Видео, попавшее в Сеть, вызвало бурю эмоций: "Вы лежите на пляже, а мимо вас проходит слон!"

"Мы не знаем, насколько это безопасно для людей, насколько это безобидно для слонов", — говорит Юлия Седова, жительница Калининграда.

"Мы рассуждаем, что и слоны могут получить инфекцию. Это же залив. А залив — это вода, которая может цвести", — волнуется Галина Серых, жительница Калининграда.

Против цирка, приехавшего на гастроли в самую западную область России в составе труппы Большого Варшавского цирка даже составили петицию.

"Это показуха. Даже из этого видео видно, что животные, подойдя к морю, индифферентны и что делать с водой не знают. Они только песочком себя посыпают, от этого слезы наворачиваются", — подчеркнула Серых.

Но шоу должно продолжаться — цирк от запланированных выступлений не отказался.

Хотя представление еще не началось, две 45-летние артистки — Дженни и Магда — уже на арене. С ними можно сделать фото и пообщаться. Пусть у них и солидный вес — в каждой по 5 тонн, они двигаются грациозно, то и дело срывают аплодисменты. А после каждого выступления их угощают чем-нибудь вкусным. Главное лакомство — бананы.

Дженни и Магде нужно много гулять — поясняет дрессировщик. У обеих слоних польская прописка, но гастролируют в последние годы, в основном, в России.

"Понимают три языка? — Да, английский, польский, русский".

В своем Instagram дрессировщик выложил видео гигантских купальщиц. В каких только реках и озерах по всей стране не ныряли подруги.

"Якобы слонов в море водить нельзя, так как там какая-то зараза, подавить детей могут. Таких законов нету, чтоб не выходить в общественные места с животными!" – возмущается Сергей Гулевич, дрессировщик индийских слонов.

В Государственной думе настаивают на закрытии шапито и лицензировании стационарных цирков. Ситуацию с купанием слонов тоже считают небезобидной.

"Когда весь уход сводится к том, чтоб сходить искупаться на карьер, это нарушает все возможные санитарные нормы, это становится угрозой не только для животных, но и для людей. Представляете, вы гуляете с ребенком, а у вас там стадо слонов в Калининграде", — заявил Владимир Бурматов, председатель думского комитета по экологии.

После такого шквала критики в цирке решили больше не водить животных купаться. Теперь слонихи гуляют в центре города, у Южного парка.

 

Сейчас

19:35

Во Франции разбился самолет, тушивший лесные пожары

18:27

Правительство Москвы согласовало митинги 10 и 11 августа

17:43

Полицейская операция: оцеплен главный вокзал Франкфурта

17:09

Красноярский край: огонь затормозили, "Столбы" закрыли

16:40

Стало известно об испытании Пентагоном экспериментальной системы массовой слежки

15:29

Скончалась певица Александра Стрельченко

14:23

Массовые беспорядки в Москве: число арестованных возросло до пяти

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Тушение и на земле, и в небе: скорость распространения пожара в Сибири сократилась в 5 раз

Тушение и на земле, и в небе: скорость распространения пожара в Сибири сократилась в 5 раз

1 час назад
Крах ДРСМД. Чем обернется выход Штатов из ключевого договора

Крах ДРСМД. Чем обернется выход Штатов из ключевого договора

1 час назад
Памфилова призвала кандидатов цивилизованно "биться" в ЦИКе, а не устраивать митинги

Памфилова призвала кандидатов цивилизованно "биться" в ЦИКе, а не устраивать митинги

17 минут назад
На Украине допрашивают получивших российское гражданство

На Украине допрашивают получивших российское гражданство

2 часа назад
Работы идут осторожно: как проходит разминирование моста в станице Луганской

Работы идут осторожно: как проходит разминирование моста в станице Луганской

52 минуты назад
Стрельченко - королева народной песни: как попала на сцену любимая певица Брежнева

Стрельченко - королева народной песни: как попала на сцену любимая певица Брежнева

25 минут назад
Новичок "Зенита" Малком: хочу проявить себя в новом клубе

Новичок "Зенита" Малком: хочу проявить себя в новом клубе

3 часа назад
США не считают нарушением пуски северокорейских ракет

США не считают нарушением пуски северокорейских ракет

2 часа назад
"Хватит копировать Путина": Зеленского снова раскритиковали и высмеяли

"Хватит копировать Путина": Зеленского снова раскритиковали и высмеяли

4 часа назад
Торговые войны. Империя обещает ответный удар

Торговые войны. Империя обещает ответный удар

4 часа назад
Швейцарский журналист объяснил, почему Киеву не видать Крыма

Швейцарский журналист объяснил, почему Киеву не видать Крыма

2 часа назад
Рябков об американских санкциях: не удивили

Рябков об американских санкциях: не удивили

4 часа назад
Один из самых известных русских французов получил российский паспорт

Один из самых известных русских французов получил российский паспорт

42 минуты назад
Помогите маленькому Мише услышать мир

Помогите маленькому Мише услышать мир

29.07.2019 10:19
Легендарный барк "Седов" зашел в Мурманск, преодолев 7-балльный шторм

Легендарный барк "Седов" зашел в Мурманск, преодолев 7-балльный шторм

1 час назад
Мошенница, притворившись сотрудницей СК, продавала путевки в "Артек"

Мошенница, притворившись сотрудницей СК, продавала путевки в "Артек"

1 час назад
Авиакатастрофа во Франции: самолет развалился после удара о землю

Авиакатастрофа во Франции: самолет развалился после удара о землю

1 час назад
Следком взялся за уклонистов с несанкционированной акции

Следком взялся за уклонистов с несанкционированной акции

1 час назад
Стали известны цены Samsung Galaxy Note10 и 10+

Стали известны цены Samsung Galaxy Note10 и 10+

2 часа назад
Москвичам посоветовали морить клопов жаром и холодом

Москвичам посоветовали морить клопов жаром и холодом

2 часа назад
Стартап хочет запустить сотовую сеть в космос

Стартап хочет запустить сотовую сеть в космос

2 часа назад
Арестован шестой фигурант дела о беспорядках в Москве

Арестован шестой фигурант дела о беспорядках в Москве

3 часа назад
Трамп оконфузился, говоря о России

Трамп оконфузился, говоря о России

3 часа назад
Правительство Москвы согласовало митинги 10 и 11 августа

Правительство Москвы согласовало митинги 10 и 11 августа

3 часа назад
После убийства мужчина 13 лет скрывался от следствия в лесу. Его задержали

После убийства мужчина 13 лет скрывался от следствия в лесу. Его задержали

3 часа назад
Уральцы превратили подвал в "логово маньяка"

Уральцы превратили подвал в "логово маньяка"

3 часа назад
Песня группы Metallica спасла жизнь канадки, отпугнув от нее пуму

Песня группы Metallica спасла жизнь канадки, отпугнув от нее пуму

3 часа назад
Полицейская операция во Франкфурте: задержаны трое

Полицейская операция во Франкфурте: задержаны трое

4 часа назад
Шок, помощь, расследования: итоги телегода программы "Прямой эфир"

Шок, помощь, расследования: итоги телегода программы "Прямой эфир"

4 часа назад
Металл и ад: найдена планета, извергающая испарившееся железо

Металл и ад: найдена планета, извергающая испарившееся железо

4 часа назад
РФС наказал "Ростов" из-за беспорядков на матче со "Спартаком"

РФС наказал "Ростов" из-за беспорядков на матче со "Спартаком"

4 часа назад
Онищенко призвал не делать "супертрагедию" из нашествия тропических клопов

Онищенко призвал не делать "супертрагедию" из нашествия тропических клопов

4 часа назад
Стало известно об испытании Пентагоном экспериментальной системы массовой слежки

Стало известно об испытании Пентагоном экспериментальной системы массовой слежки

5 часов назад
"Таким хочется отдаваться": найдены личные записи убитой блогерши о "дорогих" мужчинах

"Таким хочется отдаваться": найдены личные записи убитой блогерши о "дорогих" мужчинах

5 часов назад
Кокорин и Мамаев подали прошение об условно-досрочном освобождении

Кокорин и Мамаев подали прошение об условно-досрочном освобождении

5 часов назад
Спин-офф популярного детского мультсериала стартует уже на этой неделе

Спин-офф популярного детского мультсериала стартует уже на этой неделе

5 часов назад
Рассекречен обновленный кемпер Volkswagen California

Рассекречен обновленный кемпер Volkswagen California

5 часов назад
Тихий океан будут очищать от мусора с помощью небоскреба

Тихий океан будут очищать от мусора с помощью небоскреба

6 часов назад
Погода в выходные: холод, дождь и ветер

Погода в выходные: холод, дождь и ветер

6 часов назад
Обвиняемый в убийстве петербургской ЛГБТ-активистки рассказал о мотивах преступления

Обвиняемый в убийстве петербургской ЛГБТ-активистки рассказал о мотивах преступления

6 часов назад
"Ниссаны" низехонько, но летают: невероятное ДТП на Киевском шоссе (видео)

"Ниссаны" низехонько, но летают: невероятное ДТП на Киевском шоссе (видео)

6 часов назад
Не паранойя, а "цифровая гигиена": Роскачество советует заклеивать камеры и микрофоны

Не паранойя, а "цифровая гигиена": Роскачество советует заклеивать камеры и микрофоны

7 часов назад
Аналитики назвали проблемы россиян при эксплуатации жилья

Аналитики назвали проблемы россиян при эксплуатации жилья

7 часов назад
Это не Гайдулян: Валентина Рубцова рассказала о "СашеТане" и настоящем муже

Это не Гайдулян: Валентина Рубцова рассказала о "СашеТане" и настоящем муже

8 часов назад
Сценарий финала "Игры престолов" лишил смысла одну из главных сцен

Сценарий финала "Игры престолов" лишил смысла одну из главных сцен

8 часов назад
Техновидение #4 Выиграл $3 млн в Fortnite. Как национализируют Яндекс

Техновидение #4 Выиграл $3 млн в Fortnite. Как национализируют Яндекс

8 часов назад
Лучшие мультфильмы по сказкам Пушкина

Лучшие мультфильмы по сказкам Пушкина

9 часов назад
Про очередных героев "Форсажа" могут снять отдельный фильм

Про очередных героев "Форсажа" могут снять отдельный фильм

9 часов назад
Анализы на холестерин: что мы всё время упускаем

Анализы на холестерин: что мы всё время упускаем

10 часов назад
Обзор смартфона Xiaomi Mi 9T: долгожитель с камерой-перископом

Обзор смартфона Xiaomi Mi 9T: долгожитель с камерой-перископом

10 часов назад
Палеонтологи нашли "Тысячелетнего сокола" из "Звёздных войн" кембрийского периода

Палеонтологи нашли "Тысячелетнего сокола" из "Звёздных войн" кембрийского периода

10 часов назад