Стрельченко - королева народной песни: как попала на сцену любимая певица Брежнева

Печальная новость. Ушла из жизни "королева народной песни" Александра Стрельченко. Ее неподражаемым голосом восхищались миллионы. Без песен певицы не обходился ни один крупный концерт. Простота и задушевность, с которыми она пела "Подари мне платок" и "Когда б имел златые горы" навсегда останутся в памяти. Но мало кто знает, что на сцену Александра Ильинична попала почти случайно.

В родном "Москонцерте" Стрельченко называли Шурочкой и никак иначе — такой звонкий, теплый голос, лучезарная улыбка.

Строчка из песни: "Ведь недаром родилась дерзкой я девчонкой".

Александра Стрельченко родилась на станции Чаплино Днепропетровской области — война оставила 8-летнюю девочку сиротой.

Спустя много лет Стрельченко пронзительно споет в фильме по-шукшинскому сценарию "Пришел солдат с фронта". А тогда, оказавшись в детском доме, она заслушивалась песнями Руслановой. Студенткой Стрельченко оказалась у нее в гостях и затянула "народную" так, что зазвенел хрусталь в шкафу.

"Александра Стрельченко — выдающаяся певица, которая соблюдала традиции русского народа, хранила их, приумножала", — поделилась Надежда Бабкина.

На сцену Александра Стрельченко действительно шагнула прямо из зала. Однажды на концерте Воронежского народного хора она попросилась: "Возьмите к себе". И ведь приняли.

"Необыкновенно редкой красоты голос — такое впечатление, что это не голос, а могучая река", — рассказала народная артистка России Екатерина Шаврина.

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"Ее голос — это планета! Если она пела о России, это было без пафоса — была любовь! Если она пела о детях, она пела как родная мать", — рассказал ученик Стрельченко Николай Бурьяновский.

Николай Бурьяновский — единственный, кто был рядом с ней в последние годы. После серьезной аварии, в которую певица попала в середине 90-х, Александра Стрельченко редко выходила на сцену, которой всегда жила, о которой всегда мечтала.