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2 августа 201920:20

Следком взялся за уклонистов с несанкционированной акции

EPA

Следственный комитет России начал доследственные проверки по фактам уклонения от службы в армии 134 участников несанкционированных акций в Москве 27 июля.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировала официальный представитель СКР Светлана Петренко, подчеркнув, что на 16 молодых людей уже поступили материалы доследственных проверок.

Она подчеркнула, что уголовная ответственность за уклонение от альтернативной службы или срочной службы в армии карается лишением свободы на два года.

При этом Петренко отметила, что "даже привлечение к уголовной ответственности не освобождает уклонистов от прохождения военной службы в рядах Вооруженных сил РФ".

27 июля 2019 года на Тверской улице у столичной мэрии состоялся не согласованный с властями Москвы митинг. В ходе акции полицией были задержаны 1074 человека. СКР возбудил по факту этих событий ряд уголовных дел, несколько человек арестованы.

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