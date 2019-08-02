Путин возобновил дачную амнистию

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о возобновлении дачной "амнистии" и расширении ее действия.

Как передает "Интерфакс", документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации Российской Федерации и вступает в силу со дня его официального опубликования.

До 1 марта 2021 года устанавливается упрощенный порядок строительства и регистрации прав в отношении жилых домов, жилых строений, садовых домов, которые построены на дачных и садовых земельных участках, предоставленных до 4 августа 2018 года.

Отмечается, что до 1 марта 2022 года участники огороднических и садоводческих некоммерческих товариществ могут бесплатно приобрести земельные участки, находящиеся в публичной собственности.

Предыдущая дачная "амнистия" прекратила свое действие 1 марта 2019 года.