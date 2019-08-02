Российские волейболистки победили мексиканок в квалификации на Олимпиаду

В Калининграде завершилась встреча международного турнира по волейболу между женскими сборными России и Мексики. Российские волейболистки добились убедительной победы, обыграв соперниц в трех партиях со счетом 25:13, 25:8, 26:24.

Напомним, что победитель турнира в Калининграде получит путевку на Олимпийские игры в Токио, которые пройдут в 2020 году. Помимо россиянок на нее претендуют команды Мексики, Канады и Южной Кореи.

В первом матче турнира южнокорейские волейболистки победили канадок со счетом 3:1.