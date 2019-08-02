Руис не станет проводить бой-реванш с Джошуа в Великобритании

Мексиканский боксер Энди Руис, победивший 1 июня в Нью-Йорке британца Энтони Джошуа, не собирается проводить реванш поединка на территории Великобритании. Ранее промоутер британского тяжеловеса Эдди Хирн анонсировал бой с мексиканцем на родине Джошуа.

"Реванш боя состоится не в Великобритании. Я бы хотел вновь выйти на ринг на стадионе "Мэдисон сквер гарден". О месте предстоящего поединка вы узнаете скоро. Он точно состоится в этом году", – цитирует Руиса ТАСС.

Напомним, что мексиканский боксер нанес британцу первое поражение в профессиональной карьере, отобрав у него пояса чемпионов по версиям IBF, WBA и WBO.