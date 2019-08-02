Путин разрешил охотиться с луком

Президент России Владимир Путин подписал закон, который признает лук новым видом охотничьего метательного оружия и разрешает россиянам использовать его в охоте.

Как передает ТАСС, документ размещен на официальном портале правовой информации Российской Федерации и вступит в силу по истечении

180 дней после дня его официального опубликования.

Закон подразделяет две категории метательного оружия – (бросковое) луки, приводимые в движение мускульной силой стрелка и (стрелковое) арбалеты, из которых стрела выпускает механическим приспособлением.

В качестве охотничьего оружия разрешается применять луки. Их россияне могут покупать без лицензии в количестве не более пяти штук, а затем необходимо регистрировать в Росгвардии – при наличии охотничьего билета разрешения на охотничье ружье.