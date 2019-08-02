Российские баскетболисты обыграли иорданцев на турнире в Москве

Мужская сборная России по баскетболу продолжает подготовку к Кубку мира-2019, который пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября. В рамках международного товарищеского турнира, который стартовал в Москве, российские баскетболисты нанесли поражение команде Иордании.

Встреча, состоявшаяся в УСК ЦСКА, завершилась со счетом 111:71 (25:17, 22:16, 35:11, 29:27) в пользу команды Сергея Базаревича. Самым результативным игроком матча стал капитан россиян Виталий Фридзон, набравший 22 очка.

4 августа сборная России сыграет с представителями Ирана, а днем ранее иранцы встретятся с баскетболистами Иордании.