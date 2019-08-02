Пожар на мебельной фабрике в Одинцово ликвидирован

В подмосковном Одинцово произошел крупный пожар на мебельной фабрике. Там загорелся склад с автомобильными тентами.

Общая площадь возгорания составила 500 квадратных метров, передает телеканал "Россия 24".

В тушении были задействованы 115 человек личного состава и 23 единицы спецтехники. Данных о погибших и пострадавших не поступало.