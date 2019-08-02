Форвард "Нью-Джерси" Гусев: буду стремиться к рекорду Кучерова

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги "Нью-Джерси Дэвилз" Никита Гусев заявил, что хотел бы в НХЛ повторить результат своего друга Никиты Кучерова, набравшего в прошлом сезоне 128 очков.

"У меня всегда стоит максимальная планка. Один мой друг добрался до нее, и я буду к ней идти. А там уже как получится – может, не все сразу, но цель, конечно, есть", – цитирует Гусева "Спорт-экспресс".

Также он сообщил, что доволен своим переходом в стан "дьяволов". "Мне нравится, куда я попал. Самое главное, что клуб заинтересован. Что я им нужен", – заявил хоккеист.

Напомним, что 29 июля "Вегас Голден Найтс" обменял Гусева в "Нью-Джерси Дэвилз" за два выбора на драфте.