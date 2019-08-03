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3 августа 201903:31 Дмитрий Мароко

Введение США новых санкций против России. Мнения экспертов

Введение США новых санкций против России. Мнения экспертов

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, который предполагает введение новых санкций против России. Среди них — понижение уровня дипломатических отношений, запрет на выдачу кредитов, на экспорт американских товаров и технологий, а также на полеты в и из США государственных авиакомпаний подсанкционной страны. Стоит ли ждать серьезных экономических последствий от этих ограничений?

Этих санкций российский рынок ждал еще в ноябре 2018 года. Однако указ об их введении Дональд Трамп подписал только сейчас. Это уже второй пакет антироссийских мер, связанных с так называемым делом Скрипалей.

Законопроект о введении санкций предусматривал шесть различных вариантов, из которых президент США должен был выбрать три. Однако Трамп в итоге остановился только на двух. Первое, что следует из официального указа на сайте Белого дома: Вашингтон будет препятствовать предоставлению займов, а также любой финансовой и технической помощи России со стороны международных финансовых организаций.

Другими словами, кредит у МВФ больше взять не удастся. Не то чтобы и сильно хотелось. Начиная с 2000 года Москва ни разу не обращалась туда за средствами. У России есть свои международные резервы почти на 520 миллиардов долларов.

На 1 июля 2019 года размер внешнего долга России составлял 482 миллиарда 400 миллионов долларов. Это минимальный уровень за последние 10 лет. Так что первая мера из санкционного пакета практически никакого эффекта на экономику страны не окажет.

"Это вообще символическая мера, потому что уже достаточно давно Россия не получает кредитов от международных организаций. Поэтому последствия для российской экономики будут не очень чувствительными", — комментирует ситуацию член Экономического совета при президенте РФ Евсей Гурвич.

Вторая мера, прописанная в новых санкциях, запрещает американским банкам предоставлять кредиты российскому правительству. За исключением тех, которые предназначены для закупки продовольствия и сельскохозяйственных товаров. Этот запрет, по мнению экспертов, будет столь же малоэффективен, как и первый. Все сходятся во мнении, что мера носит чисто символический характер.

"На самом деле достаточно давно было известно, что американские банки сворачивают свою активность на российском рынке. Кредитование становится для них достаточно токсичным. На их ресурсы отечественные компании рассчитывали в наименьшей степени. Из всех мер, которые были предложены президенту США для использования в качестве санкционного давления, выбраны наиболее гомеопатические", — отмечает аудитор Счетной палаты РФ Александр Пискунов.

То же самое можно сказать и о первом пакете санкций по Скрипалям, который США приняли еще в августе 2018 года. Тогда речь шла о запрете на продажу России оружия, а также товаров и технологий двойного назначения. Значительного негативного эффекта на экономику и в частности на курс рубля все это не оказало. На фоне новостей о введении второй порции санкций рубль показал падение, что связано, конечно, скорее с психологическим эффектом, чем с реальным воздействием объявленных мер.

"Может быть еще один неприятный момент: если такая напряженность будет сохранятся, то это снижает вероятность того, что Центробанк будет смягчать кредитно-денежную политику. Рынки настроились на то, что ЦБ снизит ставку уже в сентябре, и, возможно, еще раз снизит до конца года. Но в свете такой дестабилизации надежды на это тают", — прогнозирует директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Кирилл Тремасов.

Что касается дальнейшего прогноза — вот официальные курсы валют на 3 августа 2019 года от Банка России. Доллар вырос почти на рубль — 64,64 рубля. Европейская валюта подорожала заметнее — 71,70 рубля. В любом случае, как отмечают все эксперты, за первой эмоциональной реакцией на санкции еще может последовать коррекция.

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