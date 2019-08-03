Пропавших малышей можно будет отыскать с помощью данных геолокации

Президент России подписал закон об оперативном поиске без вести пропавших детей. Теперь для этого можно использовать данные геолокации с мобильных устройств. Законодательная инициатива принадлежит вице-спикеру Ирине Яровой.

Поиск ребенка можно будет производить проще и оперативнее. По заявлению родителей или лиц, их заменяющих, поиск малыша можно будет производить, пользуясь данными о соединениях мобильного устройства. Для использования геоданных также будет нужно мотивированное постановление одного из руководителей органа, разыскивающего ребенка.

Ирина Яровая подчеркнула, что использование геолокации позволит выиграть драгоценное время. Потерявшегося или пострадавшего ребенка, а также малыша, ставшего жертвой преступления, можно будет быстрее найти и спасти, предотвратив тяжкие последствия.

Она привела данные: в 2017 году в розыске находились 8 тысяч детей, причем 40 процентов из них составляли малолетние, передает РИА Новости. Ежегодно около 10 процентов уголовных дел возбуждаются по факту пропажи ребенка.