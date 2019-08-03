Россиян, покупающих аудиозаписывающие приборы, защитят от необоснованных обвинений в шпионаже

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал законы о внесении поправок в Уголовный кодекс РФ и Кодекс об административных правонарушениях, которые уточняют понятия "спецсредства" и исключают возможность необоснованных обвинений граждан в шпионаже. Документы были опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 2 августа.

Теперь к специальным техническим средствам, предназначенным для негласного получения информации, относятся приборы, устройства, комплексы, системы и специальные инструменты для проникновения в помещения, а также программы для получения доступа к информации, ее обработки и передачи. Речь идет об устройствах, которым намеренно приданы свойства с целью обеспечения функции скрытого получения информации без ведома ее обладателя, передает ТАСС.

Согласно новому примечанию, к таким техническим средствам не относятся приборы, устройства, инструменты бытового назначения, системы и комплексы, находящиеся в свободном обороте и обладающие функциями аудиозаписи, видеозаписи, фотофиксации или геолокации. Исключения составляют устройства, после их доработки позволяющие собирать информацию, которая составляет личную, семейную, коммерческую или иную тайну без ведома ее обладателя.

Статья 138.1 УК о незаконном обороте специальных технических средств в том числе предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет и лишение права занимать определенные должности.

Поправка вносится и в аналогичную статью Кодекса об административных правонарушениях. Иначе говоря, приобретение устройств, описанных в Уголовном кодексе РФ, не повлечет за собой наложение административного штрафа.