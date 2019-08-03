Полугодовой ущерб от лесных пожаров в России составил 2,4 миллиарда рублей

За первые шесть месяцев 2019 года ущерб от лесных пожаров в России составил 2,4 миллиарда рублей. Такие данные появились на официальном аккаунте Счетной палаты в социальной сети Facebook.

Как уточняется, за первое полугодие 2019 года на территории РФ возникло 7,6 тысячи лесных пожаров, стоимость ущерба от которых составляет 2,4 млрд рублей.

По данным последних проверок Счетной палаты, основные причины ситуации – нехватка финансирования, низкое качество противопожарных мероприятий, проводимых арендаторами, отсутствие необходимой техники, а также неукомплектованность подразделений наземной и авиационной охраны в регионах.

По поручению президента РФ Счетная палата проводит постоянный мониторинг ситуации с лесными пожарами, сообщает ТАСС. По последней информации, за три последних года их число выросло на 12 процентов и составило 11,4 тысячи в 2018 году. Площадь, охваченная огнем, увеличившись в 3,2 раза, составила 8,5 миллиона гектаров в 2018 году. Это больше территории Австрии и сравнимо по размеру с Тверской областью. За три года площадь лесов, пройденная огнем, составила 15,7 миллиона гектаров, а нанесенный пожарами ущерб – 68,9 миллиарда рублей.