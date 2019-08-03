Ситуация с крупной утечкой газа в штате Мехико взята под контроль

Ситуация с крупной утечкой газа в районе Некстлальпан, из-за которой власти штата Мехико провели массовую эвакуацию, взята под контроль. Об этом СМИ сообщил губернатор региона Альфредо дель Масо.

Как уточняется, ликвидация последствий нелегальной врезки в газопровод, принадлежащий государственной нефтегазовой компании Pemex, заняла порядка 14 часов.

По разным оценкам, ЧП повлекло за собой эвакуацию от 1,8 до 3 тысяч местных жителей. Согласно официальным данным властей штата, в результате утечки газа никто не пострадал.

В январе текущего года на месте нелегальной врезки в трубопровод Pemex в муниципалитете Тлауэлильпан в штате Идальго прогремел взрыв, напоминает ТАСС. В момент инцидента у трубопровода находились сотни людей, из них коло 70 человек погибли на месте и еще 60 скончались позднее в больницах от полученных травм и ожогов.