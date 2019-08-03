Посольство РФ: санкции по делу Скрипалей показывают пренебрежение США законами

Посольство России в США распространила заявление касательно второго пакета американских санкций в отношении РФ. В документе отмечается, что, введя санкции по делу Скрипалей, в Вашингтоне продемонстрировали пренебрежение к принципу презумпции невиновности.

Вводя санкции, США задействовали против России свой собственный закон "О контроле над химическим и биологическим оружием и запрете на его военное применение", указывают дипломаты. Таким образом, Вашингтон вновь показал "наплевательское отношение" к принципам правового государства — в частности, к презумпции невиновности и необходимости доказывать предъявленные обвинения, передает РИА Новости со ссылкой на посольство.

Также дипломаты указывают, что США не соблюдают даже элементарных норм цивилизованного общения.