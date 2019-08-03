В Канаде сошел с рельс поезд с химикатами, объявлена эвакуация

В канадской провинции Альберта возле деревни Ирвайн сошел с рельс поезд с химикатами. Объявлена эвакуация населения в радиусе семи километров от места крушения. В округе введен режим ЧС, передает канадский портал CBC.ca.

ЧП произошло в южной части провинции. Часть трансканадского шоссе перекрыта.

‘Chemical exposure’ train derailment shuts Trans-Canada Highway in southern Alta., prompts evacuation | CBC News https://t.co/C16OXImMjL pic.twitter.com/w8ONI1iGOO — BioReport (@bioreports2) August 3, 2019

С рельс сошло порядка 12-15 вагонов, часть из которых может содержать горючий груз.

По сообщениям полиции, в пятницу днем около 12-15 машин покинули трассы возле Ирвина, Алта. В некоторых из них может содержаться горючий груз. Имеется вероятность отравления химикатами.

Население Ирвайна – 300 человек.