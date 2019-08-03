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3 августа 201906:00

Самые важные законы и указы, которые Владимир Путин подписал 2 августа 2019 года

Алексей Никольский/ТАСС

Гражданам Украины, которых признали беженцами, станет проще получить российский вид на жительство. Кроме того, иностранные граждане и лица без гражданства, которые владеют русским языком и желают жить и работать в нашей стране, смогут по упрощенной схеме получить разрешения на временное пребывание в России. Такой закон подписал Владимир Путин.

Кроме того, президент подписал указ о продлении "дачной амнистии" до 1 марта 2021 года. Путин утвердил запрет на продление ареста бизнесменов без активных действий следствия. Глава государства также подписал закон для обеспечения сбалансированности бюджетов регионов. Документ устанавливает порядок распределения трансфертов, а также бюджетных кредитов.

Владимир Путин утвердил повышение НДС на пальмовое масло с 10 до 20 процентов и расширение числа семей, которые могут претендовать на детское пособие в размере прожиточного минимума. Теперь рассчитывать на такие выплаты смогут семьи, доход в которых не превышает два таких минимума на человека, передает телеканал "Россия 24".

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