61 человек госпитализирован из-за утечки хлора в бассейне на юго-западе Пекина

На юго-западе Пекина произошла утечка газообразного хлора в одном из бассейнов. В результате инцидента 61 человека доставили в больницы. Такие данные сообщили представители правительства района Фаншань.

Как уточняется, ЧП произошло около 19:00 по местному времени (14:00 по времени Москвы) в пятницу, 2 августа. Многие посетители бассейна "Жуйлай", находящегося в районе Фаншань, почувствовали рвоту и головокружение.

Сразу после инцидента местные власти запустили план действий в чрезвычайных ситуациях – все посетители были оперативно эвакуированы, а пострадавшие доставлены в медицинские учреждения.

По состоянию на 9:00 субботы по местному времени (4:00 по Москве), в больницах остаются 38 человек, 23 пострадавших уже выписаны.

В настоящее время специальная следственная комиссия проводит проверку. Выясняются причины случившегося, передает РИА Новости.