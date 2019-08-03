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3 августа 201907:44

Участок Филевской линии закроют на выходные

Участок Филевской линии столичного метро между станциями "Киевская" и "Кунцевская"  закроют на выходные – с 3 по 4 августа. Причина – реконструкция наземного участка линии. Закрыты будут станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филёвский парк" и "Пионерская".

Для удобства пассажиров будут курсировать компенсационные автобусы КМ. Участок линии будет вновь открыт 5 августа в 5:30 утра, передает РИА Новости.

Станция "Киевская" будет открыта: с нее будут отправляться поезда до "Александровского сада" и "Международной", а также осуществляться пересадка на Арбатско-Покровскую и Кольцевую линии. Станция "Кунцевская" будет работать не в полном объеме: проезд открыт лишь по Арбатско-Покровской линии.

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