Начать все с нуля: в "Берингийской" агломерации поселились первые жители

За три года действия программы "Дальневосточный гектар" на Камчатке заключено более 1800 договоров. Среди тех, кто стал осваиваться на новых местах, — постоянные участники гонки на собачьих упряжках "Берингия". Почему они предпочли уехать из города и начать все с нуля?

Перебраться с собаками куда-нибудь в лес — мечта почти каждого каюра. В городе тренировать животных сложно, а постоянно выезжать с ними на природу — это огромная затрата и времени, и сил. Поэтому 11 семей участников традиционной камчатской гонки на собачьих упряжках "Берингия" решили взять "дальневосточный гектар", и не где-нибудь, а рядом друг с другом. "И собакам в лесу хорошо, и подрастающие дети на свежем воздухе здоровее будут", — решил главный судья "Берингии" Андрей Гулей и первым подал заявку на "гектар". Затягивать с переездом он не будет.

"Я планирую уже этой зимой остановиться здесь со своей семьей. Сейчас у нас есть возможность подключиться к электросетям. И мы решаем вопрос с водой. Там вдалеке есть недостроенный дом. Не думаю, что мы его достроим совсем, но, по крайней мере, как-то его приспособим для того, чтобы можно было перезимовать", — рассказывает главный судья "Берингии" Андрей Гулей.

Дебютант "Берингии-2019" Александр Кривогорницын тоже перебирается сюда ради тренировок. Он считает, что условия этой местности идеальны.

"Одно из важных таких условий — это хороший снег. Он здесь долго держится. И здесь хороший наст. Поэтому для зимних тренировок, для подготовки собак и спортсменов здесь хорошее место", — объясняет тренер Камчатского центра ездового спорта Александр Кривогорницын.

Берингийцы уже начали обживать территорию: здесь появились пасека и два дома. Летнюю дорогу они пробили своей техникой, а зимой ездят на снегоходе. При поддержке правительства региона уже вскоре здесь могут появиться официальный проезд и другая инфраструктура для комфортной жизни. На это нужны немалые средства — почти 13 миллиардов рублей.

"Сегодня мы рассматриваем вопрос водоснабжения этих земельных участков совместно с администрацией Елизовского муниципального района и администрацией поселения. На сегодня Камчатскэнерго уже подключили людям электричество", — комментирует ситуацию руководитель агентства приоритетных проектов развития Камчатского края Юлия Харитонова.

Три года с начала реализации программы "Дальневосточный гектар" уже позади. По данным агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, за это время в Камчатском крае было заключено 1822 договора безвозмездного пользования на площади около 2 тысяч гектаров.