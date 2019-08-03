В центре Москвы горит здание промышленного предприятия

В центре Москвы вспыхнул пожар в здании одного из промышленных предприятий. К месту ЧП прибыли 15 пожарных расчетов. Об этом СМИ сообщил источник в экстренных службах столицы.

Как уточняется, инцидент произошел по адресу Жуков проезд, 19. Горит недействующее производственное здание. Идет густой серый дым, на борьбу с огнем прибыли 15 пожарных расчетов. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.

Информации о пострадавших в результате ЧП не поступало, передает ТАСС.