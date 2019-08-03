Горящее в центре Москвы здание начало обрушаться

Здание, горящее в центре Москвы (Замоскворечье), начало обрушаться. Ранее сообщалось, что площадь пожара составила две тысячи квадратных метров. Пожару присвоен второй – повышенный — ранг сложности. При тушении пострадал один сотрудник МЧС – ему повредило ногу. Он госпитализирован.

В тушении принимает участие вертолет, передает ТАСС. Он сбрасывает воду на горящее здание.

ЧП произошло на улице Дубининская, дом 41. Здание в стиле "модерн" было построено более ста лет назад — в 1917 году.