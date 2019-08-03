Уточненные данные: в Москве горит здание 1917 года постройки, ранг пожара - второй

По уточненным данным, в центре Москвы (Замоскворечье) горит здание в стиле "модерн" 1917 года постройки. ЧП произошло по адресу Дубининская улица, 41.

Пожару присвоили второй, повышенный ранг, уточняет ТАСС. Площадь пожара превышает одну тысячу квадратных метров.

При тушении пострадал один пожарный.

В МЧС просят воздерджаться от проезда по Дубининской улице и выбрать пути объезда.