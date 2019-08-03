Пожар в центре Москвы тушат с помощью вертолета

Площадь пожара в здании в центре Москвы (Замоскворечье) выросла до двух тысяч квадратных метров. К тушению подключен вертолет Московского авиацентра.

Также в тушении принимают участие 30 человек и 10 единиц техники, передает РИА Новости. Один пожарный пострадал при обрушении конструкций.

Горящий дом находится по адресу: улица Дубининская, 41. Это здание в стиле "модерн", построенное в 1917 году.

Улица Дубининская перекрыта, водителей просят выбирать альтернативные пути.