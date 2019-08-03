Даниил Медведев пробился в полуфинал Washington ATP

Вторая ракетка России Даниил Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира в Вашингтоне с призовым фондом свыше 1,8 миллиона долларов. В борьбе за выход в 1/2 финала он победил хорвата Марина Чилича.



Медведев, посеяный под третьим номером турнира, одержал победу над соперником по итогам двух партий. Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:6 (9:7) в пользу российского теннисиста. Соперники провели на корте 1 час 36 минут.



Путевку в финал соревнований Медведев оспорит с немцем Петером Гоевчиком, который на первой стадии турнира выбил из розыгрыша другого россиянина Андрея Рублева.



В другой паре полуфиналистов сыграют грек российского происхождения Стефанос Циципас и австралиец Ник Кирьос. Оба полуфинала состоятся четвертого августа.