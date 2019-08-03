Месси дисквалифицирован КОНМЕБОЛ на три месяца

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси получил дисквалификацию на три месяца от Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ). Срок отстранения от игр за сборную Аргентины будет отчитываться с третьего августа.



Таким образом, он пропустит четыре встречи "альбиселесте": три товарищеских матча против Чили, Мексики и Германии, а также стартовый поединок отборочного раунда чемпионата мира 2022 года. Кроме того, как сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на As, Месси также получил денежный штраф на сумму 50 тысяч долларов.



Напомним, что такое решение было принято организацией после критических высказываний футболиста в адрес главного арбитра матча Бразилия — Аргентина в полуфинале Кубка Америки. В том матче Месси ругался на судью, стал участником стычки с соперником и получил красную карточку. Аргентинцы проиграли Бразилии со счётом 0:2.