Теннис. Калинская стала полуфиналисткой турнира в Вашингтоне

В Вашингтоне продолжается престижный теннисный турнир, в котором принимают участие российские теннисисты. В женской сетке соревнований россиянка Анна Калинская пробилась в полуфинал турнира, одержала победу над француженкой Кристиной Младенович.



Являющаяся 160 номером мирового рейтинга WTA уроженка Москвы взяла верх над соперницей в трёх сетах. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 2 минуты, завершилась победой Калинской над 49 ракеткой мира со счётом 6:4, 4:6, 6:2. Для россиянки этот полуфинал стал первым в сезоне. Кроме того, она впервые победила Младенович в их истории противостояния.



Теперь в 1/2 финала Калинской предстоит встретиться с представительницей США Джессикой Пегулой. В другом полуфинале сыграют итальянка Гиорги Камила и американка Кэти МакНелли. Оба матча состоятся третьего августа.