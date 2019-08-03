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Пожар в Замоскворечье 15 минут назад

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3 августа 201909:07

Пожар на хладкомбинате в Москве тушат два вертолета и 80 пожарных

Пожар на хладкомбинате в Москве тушат два вертолета и 80 пожарных

В центре Москвы на Дубининской улице горит пустующее промышленное здание. По последним данным, площадь возгорания достигла 2 тысяч квадратных метров. Четырёхэтажный дом тушат 80 человек, в их распоряжении 24 единицы спецтехники. К ликвидации огня привлекли уже второй вертолет, передает телеканал "Россия 24". На огонь сбросили 75 тонн воды.

Всех пожарных вывели из горящего здания из-за угрозы дальнейшего обрушения конструкций. При тушении уже пострадал сотрудник МЧС. На него обрушились горящие перекрытия. Его извлекли из-под завалов и передали врачам со сломанной ногой.

Пожар в здании заброшенного хладокомбината может охватить до 10 тысяч квадратных метров площади, сообщил источник "Интерфакса". Сейчас пожарные стараются охладить здания и постройки рядом с пожаром, включая АЗС.

Борьба с огнем осложняется очень высокой температурой горения деревянных перекрытий, утеплителя из пенопласта, полистирола и гудрона в здании 1917 года постройки.

Столичная полиция перекрыла движение автомобилей по Дубининской улице и обратилась к водителям с просьбой заранее планировать маршрут в объезд места ЧП.

 

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