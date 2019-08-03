"МанЮнайтед" согласовал рекордный трансфер защитника сборной Англии

Английский "Манчестер Юнайтед" достиг договоренности с "Лестер Сити" о переходе защитника команды и сборной Англии Харри Магуайра. Англичанин обойдется манкунианцам в рекордную сумму для игрока его позиции – 85 миллионов фунтов стерлингов.

Когда стороны достигнут официального соглашения по оформлению данной сделки, Магуайр станет самым дорогостоящим защитником мира, побив рекорд Вирджила ван Дейка из "Ливерпуля" – в январе 2018 года мерсисайдцы купили его за 75 миллионов фунтов.

Кроме того, как сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на Telegraph, сумма перехода Магуайра может возрасти до 90 миллионов в случае доплаты потенциальных бонусов. Они будут выплачиваться по результатам выступлений игрока в "Юнайтед".

Напомним, что за "Лестер" Магуйар выступает с 2017 года. В составе "лис" он принял участие в 69 встречах, забив пять голов. Также за время выступлений в "Лестере" он стал вызываться в сборную Англии, за которую уже сыграл 20 матчей и забив один гол. Он также принимал участие в чемпионате мира в России, где "львы" заняли четвертое место.