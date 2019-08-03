Украинская армия укрепляет позиции на линии соприкосновения в Донбассе

В Народной милиции Донецкой народной республики в субботу сообщили об активности украинских войск на линии соприкосновения. Разведчики ДНР зафиксировали сооружения новых позиций ВСУ у поселков Водяное и Талаковка, пишет РИА Новости.

По словам представителя милиции, подразделения радиоэлектронной борьбы ВСУ глушат передатчик беспилотного летательного аппарата, запускаемого сотрудниками ОБСЕ.

С 2014 года во время боевых действий на востоке Украины погибли 13 тысяч человек.