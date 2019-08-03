Дамбу в Хабаровске засыплют песком

Створы дамбы под Хабаровском засыплют десятками тонн песка для защиты от надвигающегося паводка, сообщается на сайте краевого правительства. Экстренное решение засыпать ворота дамбы принято после моделирования ситуации при подъеме уровня воды в реке Амур до 6 метров. При таком сценарии вода может зайти в город и подтопить жилые дома в низких местах улиц Хабаровска.

Ширина сооружения составит 6 метров, длина — 130 метров. Дамба, засыпанная песком, будет перекрывать десятиметровый уровень. Сверху песочного фундамента уложат сланец с суглинком. Кроме того, в расчетных местах установят откачивающие насосы. Работы необходимо завершить к 7 августа (по мнению аналитиков, пик паводка придется на 8—9 августа).

После паводка дамбу приведут в обычное состояние, уточняется в сообщении.

Для Хабаровска сохраняется прогноз подъема уровня воды в Амуре до 5,8—6,3 метра. Сейчас уровень реки поднялся почти до 4 метров, за сутки увеличившись на 21 сантиметр. В ближайшие двое суток ожидается дополнительный подъем еще на 40—50 сантиметров.

С пятницы в Хабаровске перенесены причалы теплоходов, хотя график движения судов сохраняется прежним.

В соседней Амурской области паводок подтопил 337 частных жилых домов в 41 населенном пункте.