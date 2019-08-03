Пожарные справились с сильным пожаром в центре Москвы

МЧС сообщило о полной ликвидации возгорания в центре Москвы. На Дубининской улице недалеко от станции метро "Павелецкая" горело бывшее производственное здание 1917 года постройки.

На земле его тушили около 70 человек, в их распоряжении было более 20 единиц спецтехники. С воздуха огонь заливали вертолёты, они сбросили на возгорание 75 тонн воды.

Пожар быстро распространялся, угрожал перекинуться на соседние дома и автозаправку. Его удалось локализовать на площади в пять тысяч квадратных метров. Тушение осложнялось тем, что в здании деревянные перекрытия и горючий утеплитель. Существовала угроза обрушения.

Как сообщила в эфире телеканала "Россия 24" руководитель пресс-службы столичного ГУ МЧС Оксана Золотова, пожар не вызвал превышения ПДК вредных веществ в воздухе.

При падении обломков пострадал пожарный. Его спасли и отправили в больницу с травмами.