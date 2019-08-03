Путин и Трамп обсудили отставку посла США в России

Телеканал CNN сообщил подробности телефонной беседы президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Журналисты выяснили, что главы государств обсудили отставку посла США в России Джона Хантсмана. Дипломат покинет свой пост через несколько месяцев. Путин и Трамп не назвали кандидата на эту должность, уточняет CNN.

Хантсман намерен бороться за пост губернатора штата Юта, а также лечить меланому.

Как сообщалось ранее, Трамп предложил главе российского государства помощь в тушении лесных пожаров в Сибири. Путин поблагодарил Трампа и высказал надежду на "полноформатные отношения между странами" в будущем. Трамп назвал разговор "непродолжительным, но хорошим", пишет "Интерфакс".